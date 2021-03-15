Брюгге на выезде разгромил Гент. Команда Соболя мчится к чемпионству

Сегодня, 15 марта, в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Бельгии «Гент» дома проиграл «Брюгге» (0:4).
У хозяев в стартовом составе вышли украинцы Роман Яремчук (провел весь матч) и Роман Безус (заменен на 69-й минуте). В основе команды гостей играл украинский защитник Эдуард Соболь, он был заменен в перерыве.
В чемпионате Бельгии лидируют: «Брюгге» (70 очков), «Антверпен» (51), «Генк» (49), «Остенде», «Андерлехт» (по 46).
Чемпионат Бельгии. 28-й тур
«Гент» – «Брюгге» – 0:4
Голы: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перес, 80.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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