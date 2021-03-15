Гент – Брюгге. Яремчук и Безус против Соболя. Стартовые составы

Сегодня, 15 марта, в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Бельгии «Гент» принимает «Брюгге». Начало поединка – в 21:45 по Киеву.
У хозяев в старте – украинцы Роман Яремчук и Роман Безус. В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.
Стали известны стартовые составы команд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
http://live.jokerswidget.org/freelivematch/8736692897442410.html
качество не алё, но смотреть можно. если у кого есть лучше, кидайте)
http://live.jokerswidget.org/freelivematch/8736692897442410.html
качество не алё, но смотреть можно. если у кого есть лучше, кидайте)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.