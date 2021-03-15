28-й тур
Гент
0 : 0
Брюгге
'30

Гент – Брюгге. Яремчук и Безус против Соболя. Стартовые составы

Перенесенный поединок чемпионата Бельгии начнется 15 марта в 21:45

  • 15.03.2021 21:23
  • 545 просмотров
  • 1 комментарий
Гент – Брюгге. Яремчук и Безус против Соболя. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 марта, в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Бельгии «Гент» принимает «Брюгге». Начало поединка – в 21:45 по Киеву.

У хозяев в старте – украинцы Роман Яремчук и Роман Безус. В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

Стали известны стартовые составы команд.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.03.2021 21:45
    0
    если шо,
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/8736692897442410.html
    качество не алё, но смотреть можно. если у кого есть лучше, кидайте)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.03.2021 21:45
    0
    если шо,
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/8736692897442410.html
    качество не алё, но смотреть можно. если у кого есть лучше, кидайте)
    Ссылка
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