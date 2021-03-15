Артем ФРАНКОВ: «Валите все на ковидлу, она стерпит и спишет»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков удивлен, что на официальном сайте УПЛ перестали указывать город и стадион, где будут проходить матчи.
«Как бы между прочим: на сайте УПЛ в «рыбе» будущих матчей вообще перестали указывать город и стадион. Типа случайно... Хотя, конечно, в менее бардачном чемпионате за пять дней до матча место проведения уж как-нибудь должно быть известно, и не только «узкому кругу ограниченных лиц»!
Валите все на ковидлу, она стерпит и спишет», — написал Франков.
Источник — Telegram
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