Артем ФРАНКОВ: «Валите все на ковидлу, она стерпит и спишет»

Специалист удивлен тому, что на сайте УПЛ не указывается место проведения матчей

  • 15.03.2021 23:38
  • 777 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Валите все на ковидлу, она стерпит и спишет»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков удивлен, что на официальном сайте УПЛ перестали указывать город и стадион, где будут проходить матчи.

«Как бы между прочим: на сайте УПЛ в «рыбе» будущих матчей вообще перестали указывать город и стадион. Типа случайно... Хотя, конечно, в менее бардачном чемпионате за пять дней до матча место проведения уж как-нибудь должно быть известно, и не только «узкому кругу ограниченных лиц»!

Валите все на ковидлу, она стерпит и спишет», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 16.03.2021 00:06
    -1
    А кто он такой, этот Ковидла???
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