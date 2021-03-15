Атлетико нацелился на полузащитника Палмейраса

Мадридский «Атлетико» намерен выкупить контракт 20-летнего центрального полузащитника «Палмейраса» Габриэла Менино.
В услугах футболиста заинтересован и лондонский «Челси».
Контракт Менино с «Палмейрасом» рассчитан до конца декабря 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €14 миллионов.
В активе Габриэла 7 матчей за сборную Бразилии U-20, где он отметился одним голом.
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Источник — UOL Esporte
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