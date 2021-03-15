Евгений ПАСТ: «Пропустили второй гол, и игра не заладилась»

32-летний украинский голкипер «Десны» Евгений Паст прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в поединке 18-го тура УПЛ.
«Выглядели неплохо во втором тайме, но пропустили второй гол, и потом игра не заладилась. «Шахтер» хорошо действовал на контратаках. Обидно за результат. Поражение 0:1 или ничья были бы поприятнее», — считает Паст.
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Источник — Футбол 1/2/3
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