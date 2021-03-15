Кристалл подписал украинского полузащитника

Андрей Сорокин продолжит карьеру в клубе Первой лиги

  • 15.03.2021 21:42
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Кристалл подписал украинского полузащитника
© ФК Славия-Мозырь. Андрей Сорокин

30-летний украинский опорный полузащитник Андрей Сорокин продолжит карьеру в «Кристалле». Футболист, который в осенней части сезона защищал цвета «Авангарда» (11 матчей в Первой лиге и один в Кубке Украины), подписал с херсонским клубом контракт до 30 июня нынешнего года.

В предыдущие годы воспитанник луганского футбола выступал за такие команды, как «Ингулец-2», «Мир», «Славия-Мозырь» и «Горняк-Спорт».

«Кристалл» в первых 16 матчах набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу Первой лиги. 19 марта команда Вадима Евтушенко примет «Агробизнес».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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