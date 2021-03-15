ВИДЕО. Гол экс-форварда Шахтера помог Металлу обыграть Худжанд

Харьковский «Металл» провел очередной поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Металл» обыграл таджикистанский «Худжанд» со счетом 3:0. Забитым голом отметился бывший нападающий донецкого «Шахтера» Руслан Фомин.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металл» — «Худжанд» — 3:0
Голы: Фомин, 33, Сикорский, 70, Танчик, 90+1
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Источник — ФК Металл
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