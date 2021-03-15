ФОТО. 10 травм Азара в Реале. 320 дней без футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму. У Азара травма поясничной мышцы. Сроки восстановления составят не менее месяца сообщаются. Азар точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (16 марта).

Это уже десятая травма за его карьеру в Реале. Всего он пропустил 320 дней. Он перешел в мадридский клуб из Челси в июне 2019 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.