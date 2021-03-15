ФОТО. 10 травм Азара в Реале. 320 дней без футбола

За игрока заплатили 100 миллионов евро

  • 15.03.2021 21:17
  • 1051 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. 10 травм Азара в Реале. 320 дней без футбола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму. У Азара травма поясничной мышцы. Сроки восстановления составят не менее месяца сообщаются. Азар точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (16 марта).

Это уже десятая травма за его карьеру в Реале. Всего он пропустил 320 дней. Он перешел в мадридский клуб из Челси в июне 2019 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Cruijff
    online
      Cruijff, 15.03.2021 22:13
    0
    У білих свій Дембеле)
    Ссылка
    aspol
    online
      aspol, 15.03.2021 21:36
    0
    Хрустальный
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 15.03.2021 22:13
    0
    У білих свій Дембеле)
    Ссылка
    aspol
    online
      aspol, 15.03.2021 21:36
    0
    Хрустальный
    Ссылка
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