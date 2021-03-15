Артем БОНДАРЕНКО: «Тяжелый момент, который нужно пережить»

Футболист «Мариуполя» прокомментировал поражение от «Колоса» (1:4)

  • 15.03.2021 20:54
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Артем БОНДАРЕНКО: «Тяжелый момент, который нужно пережить»
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» в 18-м туре УПЛ уступил «Колосу» со счетом 1:4. Итоги матча подвел полузащитник мариупольской команды Артем Бондаренко.

— Счет 4:1 не в нашу пользу. После такого сложно что-то говорить. Получилась тяжелая игра. С «Колосом» всегда сложно играть. Это такая неуступчивая команда, в матчах с которой много борьбы, единоборств. Тяжелый момент для нашей команды, который надо пережить.

— Расскажите, как забили гол? Вы нутром почувствовали, что Стасюк будет подавать именно в ту точку?
— Будем так считать. Это первый гол в моей карьере, который я забил головой. Это, конечно, большое событие для меня, но команда проиграла, поэтому особой радости от этого мяча нет.

— После этой игры «Мариуполь», наконец, прекращает путешествовать – следующий домашний матч против «Миная» вы проведете уже на стадионе имени В. С. Бойко. Наверное, это единственный приятный момент после сегодняшней игры?
— Да, это, наверное, самый позитивный момент сегодня. Очень сложно играть все игры на выезде, а прошло 18 туров.  Хочется наконец-то сыграть дома при своих болельщиках.

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Источник — ФК Мариуполь

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