В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эйбар» — «Вильярреал» — 1:3
Голы: Энрич, 55 — Гомес, 1, Бакка, 34, Педраса, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
|80'
|Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Энрич (Эйбар).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзес Гомес (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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