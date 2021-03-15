27-й тур
Эйбар
1 : 3
Вильярреал
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эйбар — Вильярреал — 1:3. Видео голов и обзор матча

Гости одержали уверенную победу в поединке 27-го тура Ла Лиги

  • 15.03.2021 20:40
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Эйбар — Вильярреал — 1:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Эйбар» — «Вильярреал» — 1:3
Голы: Энрич, 55 — Гомес, 1, Бакка, 34, Педраса, 87

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
80' Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
55' ГОЛ ! Мяч забил Серхи Энрич (Эйбар).
34' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
1' ГОЛ ! Мяч забил Мойзес Гомес (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua

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