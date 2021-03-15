27-й тур
Севилья
1 : 0
Реал Бетис
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья выиграла дерби у Бетиса, соперник Динамо в ЛЕ взял три очка

14 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Испании

  • 15.03.2021 00:27
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Севилья выиграла дерби у Бетиса, соперник Динамо в ЛЕ взял три очка
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» (1:0). Оппонент Динамо в Лиге Европы, «Вильярреал», взял три очка.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Реал» (57), «Барселона» (56), «Севилья» (51), «Реал Сосьедад» (45), «Бетис» (42), «Вильярреал» (40).

Ла Лига. 27-й тур

«Эйбар» – «Вильярреал» – 1:3

Голы: Серхио Энрич, 55 – Мойсес Гомес, 1, Бакка, 34, Педраса, 87.

Нереализованный пенальти: Бургос, 42 (вратарь)

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 35), Арбилья, Оливейра, Бургос (Посо, 83), Диоп, Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Кике Гарсия, Инуи (Серхио Энрич, 46), Хиль.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос, Бакка (Педраса, 65), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 65), Морено.

Предупреждения: Арбилья, 51. Хиль, 56. Педраса, 70. Серхио Асенхо, 86.

Удаление: Капуэ, 80.

Судья: Медье Хименес (Испания).

14 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

«Севилья» – «Бетис» – 1:0

Гол: Эн-Несири, 27.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Гудель, 79), Хоан Хордан, А.Д.Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда (Алекс Морено, 79), Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 78), Борха Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 64).

Предупреждения: Каналес, 38. Руибаль, 47. Окампос, 70. Диегу Карлос, 72. Алекс Морено, 82. Хоакин, 85. Хоан Хордан, 89. Виллиам Карвалью, 90.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

14 марта. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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