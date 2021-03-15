Севилья выиграла дерби у Бетиса, соперник Динамо в ЛЕ взял три очка

14 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» (1:0). Оппонент Динамо в Лиге Европы, «Вильярреал», взял три очка.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Реал» (57), «Барселона» (56), «Севилья» (51), «Реал Сосьедад» (45), «Бетис» (42), «Вильярреал» (40).
Ла Лига. 27-й тур
«Эйбар» – «Вильярреал» – 1:3
Голы: Серхио Энрич, 55 – Мойсес Гомес, 1, Бакка, 34, Педраса, 87.
Нереализованный пенальти: Бургос, 42 (вратарь)
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 35), Арбилья, Оливейра, Бургос (Посо, 83), Диоп, Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Кике Гарсия, Инуи (Серхио Энрич, 46), Хиль.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос, Бакка (Педраса, 65), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 65), Морено.
Предупреждения: Арбилья, 51. Хиль, 56. Педраса, 70. Серхио Асенхо, 86.
Удаление: Капуэ, 80.
Судья: Медье Хименес (Испания).
14 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
«Севилья» – «Бетис» – 1:0
Гол: Эн-Несири, 27.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Гудель, 79), Хоан Хордан, А.Д.Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда (Алекс Морено, 79), Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 78), Борха Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 64).
Предупреждения: Каналес, 38. Руибаль, 47. Окампос, 70. Диегу Карлос, 72. Алекс Морено, 82. Хоакин, 85. Хоан Хордан, 89. Виллиам Карвалью, 90.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
14 марта. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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