Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера есть шансы пройти Рому»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о победе над «Десной» (4:0) и настрое на ответный поединок с «Ромой».

– Насколько победа была необходима команде в психологическом плане?

– Для нас каждая победа важна, тем более эта, потому что был достаточно важный матч. Я надеюсь, наша черная полоса закончилась. Игра понравилась. Хорошо играли до первого гола, потом немного расслабились, а затем посыпались голы – показывали красивый атакующий футбол. С учетом тех результатов, которые были до этого, которые не радовали нас, и игра порой не радовала, сегодня, я надеюсь, был ключевой матч, который перевернет наше сознание, сознание наших футболистов, и психологически настроит на следующий поединок. Игра с «Ромой» будет очень сложной, но в футболе все возможно. Если удастся быстро забить два гола, то, я думаю, дальше будет все намного проще. Мы надеемся на позитивный результат.

– «Десна» – достаточно сильная команда, которая находится на четвертом месте в таблице и в первой части чемпионата впервые в истории смогла отобрать у «Шахтера» очки. Что можете сказать о сопернике?

– «Десна» в самом деле сильный соперник. Если бы, не дай Бог, мы проиграли, то гонка за чемпионство практически закончилась бы. Это понимали все: футболисты, тренерский штаб, руководство. Потому для нас матч был ключевым.

– Как считаете, есть ли шансы пройти дальше в Лиге Европы после 0:3 с «Ромой» в первом поединке?

– Как я сказал, шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более что на данный момент находимся на моральном подъеме. Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться, психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны, сконцентрированными. Если эти два фактора будут присутствовать… Тем более мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, двенадцатый игрок нам поможет.