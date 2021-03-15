Модрич продлит контракт с Реалом

«Реал» договорился с полузащитником Лукой Модричем по поводу продления контракта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Модрича с «Реалом» истекает в конце текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано на год – до лета 2022 года.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего хорвата 4 гола и 4 ассиста в 34 матчах за мадридский клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет приобрести Сергея Милинковича-Савича на замену Модричу.