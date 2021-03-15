Владимир ШАРАН: «Полностью переиграли Олимпик»

Наставник «Александрии» прокомментировал поединок 18-го тура УПЛ (2:0)

  • 15.03.2021 19:35
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Полностью переиграли Олимпик»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подвел итоги победы над «Олимпиком» (2:0) в поединке 18-го тура УПЛ.

«Спортивный директор перед игрой сказал, что у меня 250-й матч во главе «Александрии». Но, если честно, я через пять минут уже забыл. Мне приятно и хочется, чтобы это количество матчей увеличивалось, но все зависит от результатов. Хотелось эту победу посвятить Роману Покоре. Это человек, который много лет провел в «Александрии». Это был отличный человек и прекрасный тренер.

Ребята настраивались только на победу. Практически полностью переиграли «Олимпик». Не хочу обидеть соперника, но мы были лучше. Конечно, этот счет 1:0 держал до конца в напряжении. Мы хотели раньше решить исход встречи. Было много моментов у ворот соперников, но подвела реализация», — считает Шаран.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 19:54
    0
    Надо был штук 5 затолкать вместе с вратарём.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 19:54
    0
    Надо был штук 5 затолкать вместе с вратарём.
    Ссылка
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