Анатолий ТРУБИН: «Гол? Не сегодня!»

19-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин похвалился сэйвом, который ему удалось сделать в поединке 18-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (4:0).

«Гол? Не сегодня!», — прокомментировал футболист видео.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 11 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.