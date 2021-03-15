Анатолий ТРУБИН: «Гол? Не сегодня!»

19-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин похвалился сэйвом, который ему удалось сделать в поединке 18-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (4:0).
«Гол? Не сегодня!», — прокомментировал футболист видео.
В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 11 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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