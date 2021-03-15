Анатолий ТРУБИН: «Гол? Не сегодня!»

Вратарь «Шахтера» похвастался сэйвом в поединке с «Десной» (4:0)

  • 15.03.2021 19:05
  • 1242 просмотра
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Гол? Не сегодня!»
© Instagram. Анатолий Трубин

19-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин похвалился сэйвом, который ему удалось сделать в поединке 18-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (4:0).

«Гол? Не сегодня!», — прокомментировал футболист видео.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 11 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 15.03.2021 19:46
    0
    Толян лучший!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2021 19:40
    0
    Зачем было низом бить? Чуть приподними, и был бы гол. А заодно и еще трех голов Шахтера не было бы.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 19:31
    +1
    Гол! - не сьогодні! - усе відкладемо до четверга! Ось там і "відірвемося!!!"
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 19:31
    +1
    Гол! - не сьогодні! - усе відкладемо до четверга! Ось там і "відірвемося!!!"
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 15.03.2021 19:46
    0
    Толян лучший!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2021 19:40
    0
    Зачем было низом бить? Чуть приподними, и был бы гол. А заодно и еще трех голов Шахтера не было бы.
    Ссылка
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