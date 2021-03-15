ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

Лучшие клубы Лиги 1 разыграют путевку в четвертьфинал

  • 15.03.2021 20:00
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ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу, в котором ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» примет «Лилль».

ПСЖ

Команда Маурисио Почеттино подходит к предстоящему матчу не в лучшем эмоциональном состоянии. В воскресенье парижане принимали «Нант» в рамках 29-го тура Лиги 1 и потерпели поражение со счетом 1:2. Прямо во время матча были ограблены дома капитана ПСЖ Маркиньоса и хавбека Анхеля Ди Марии. Родственники футболистов в момент преступления были дома и стали заложниками.

Ди Марию заменили во время матча, и он немедленно отправился домой. Причем такое в Париже случилось далеко не впервые: За последние два года от грабителей также пострадали другие игроки: Серхио Рико, Тьяго Силва та Эрик Шупо-Мотинг. Поэтому действующему чемпиону и обладателю Кубка Франции нужно успеть прийти в себя после шокового состояния.

«Лилль»

«Доги» в этом сезоне имеют неплохие шансы прервать трехлетнюю гегемонию парижан на внутренней арене. После 29 туров команда Кристофа Гальтье лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ПСЖ и «Лион» на три балла. Беспроигрышная серия «Лилля» в Лиге 1 затянулась на 11 матчей, однако в последних пяти турах была сразу три ничьи, которые не позволили оформить комфортный гандикап над преследователями.

В прошлом сезоне «Лилль» вылетел из Кубка Франции как раз на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив «Эпиналю» (1:2), выступающему в третьем по силе дивизионе. Возможно, тогда выйти в четвертьфинал турнира помешала недооценка соперника, но теперь подобное допустить вряд ли возможно, ведь в соперниках – сильнейший клуб Франции в минувшем десятилетии и вполне возможно, что ПСЖ таким остается и в данный момент. Но «Лилль» приложит все усилия, чтобы сбросить парижан с трона.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Рико – Баккер, Диалло, Маркиньос, Дагба, Паредес, Данилу, Верратти, Мбаппе, Сарабия, Икарди.

«Лилль»: Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Джало, Бамба, Сумаре, Андре, Иконе, Дэвид, Йылмаз.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лилль» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 5.10 по линии Parimatch.

17 марта, среда

ПСЖ – «Лилль»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 18:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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