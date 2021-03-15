В воскресенье, 14 марта ПСЖ в 29-м туре Лиги 1 дома неожиданно проиграл «Нанту» - 1:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Моузес Саймон (Нант).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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