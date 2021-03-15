Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос возвращает наигранные схемы, о которых мы знаем»

Специалист – о победе команды Руслана Костышина над «Мариуполем»

  • 15.03.2021 16:35
  • 439 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос возвращает наигранные схемы, о которых мы знаем»
© УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (4:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Видно, что «Колос» возвращает те физические кондиции, те наигранные схемы, о которых мы знаем. Дома это агрессивная команда. Они постоянно прессингуют, оказывают давление на соперника, фланги отлично работают. У команды есть хорошее усиление в лице Чурко. Уже второй матч подряд он помогает достигать положительного результата. В прошлой игре заработал пенальти, в этой – забил, но опять повредил травмированную ногу», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 15.03.2021 16:55
    0
    Схемы с левыми пенальти и работой с судьями вы об этом знаете ?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 15.03.2021 16:55
    0
    Схемы с левыми пенальти и работой с судьями вы об этом знаете ?
    Ссылка
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