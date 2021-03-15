Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос возвращает наигранные схемы, о которых мы знаем»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (4:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Видно, что «Колос» возвращает те физические кондиции, те наигранные схемы, о которых мы знаем. Дома это агрессивная команда. Они постоянно прессингуют, оказывают давление на соперника, фланги отлично работают. У команды есть хорошее усиление в лице Чурко. Уже второй матч подряд он помогает достигать положительного результата. В прошлой игре заработал пенальти, в этой – забил, но опять повредил травмированную ногу», - сказал Шевчук.