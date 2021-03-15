В воскресенье, 14 марта «Байер» в 25-м туре Бундеслиги дома проиграл «Арминии» 1:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Масайя Окугава (Арминия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Арминия).
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Источник — Sport.ua
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