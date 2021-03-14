25-й тур
Байер
1 : 2
Арминия
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Байер неожиданно проиграл Арминии

Немецкая команда не смогла набрать очков в домашнем матче

  • 14.03.2021 16:40
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Байер неожиданно проиграл Арминии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура чемпионата Германии «Байер» дома неожиданно проиграл «Арминии» со счетом 1:2. На голы Доана и Окугавы хозяева смогли ответить только мячом Шика.

«Байер» — «Арминия» — 1:2
Голы: Шик, 85 — Доан, 17, Окугава, 57

«Байер»: Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Грэй (Бэйли, 46), Шик, Диаби (Виртц, 65).
«Арминия»: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки (Фогльзаммер, 76), Гебауэр (ван дер Хорн, 88), Окугава (Кунце, 81), Притль, Майер, Доан (Кордова, 88), Клос (Шипплок, 81).
Предупреждения: Пипер (16), Фримпонг (49), Венделл (90)

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Источник — Sport.ua

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