Байер неожиданно проиграл Арминии

В поединке 25-го тура чемпионата Германии «Байер» дома неожиданно проиграл «Арминии» со счетом 1:2. На голы Доана и Окугавы хозяева смогли ответить только мячом Шика.
«Байер» — «Арминия» — 1:2
Голы: Шик, 85 — Доан, 17, Окугава, 57
«Байер»: Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Грэй (Бэйли, 46), Шик, Диаби (Виртц, 65).
«Арминия»: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки (Фогльзаммер, 76), Гебауэр (ван дер Хорн, 88), Окугава (Кунце, 81), Притль, Майер, Доан (Кордова, 88), Клос (Шипплок, 81).
Предупреждения: Пипер (16), Фримпонг (49), Венделл (90)
Источник — Sport.ua
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