Вячеслав ШЕВЧУК: «Довбик – уже сейчас игрок для сборной Украины»

Специалист – о перспективном форварде «Днепра-1»

  • 15.03.2021 15:12
  • 1120 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Довбик – уже сейчас игрок для сборной Украины»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук считает форварда «Днепра-1» Артема Довбика уже готовым футболистом для национальной команды.

«Для меня Довбик – это уже игрок для сборной Украины и потенциальный игрок для скаутинга Шахтера. Это игрок, который обладает всеми качествами, очень быстрый и мощный, отлично цепляется за мяч, обладает хорошей техникой и ударом. Ему всего 23 года, поэтому это игрок для сборной, может быть, даже сегодня», - сказал Шевчук.

Ранее сообщалось, что форварда «Днепра-1» хочет приобрести турецкий гранд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 15.03.2021 15:44
    0
    Игрок забил мега гол и пошло поехало ,а потом почему он не показывает то что думали и предрекали и так далее.Может кроме гола подождать до конца сезона и посмотреть как он себя реально зарекомендует кроме одного гола и вариации перспективного и хорошего футболиста?
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 15.03.2021 15:44
    0
    Игрок забил мега гол и пошло поехало ,а потом почему он не показывает то что думали и предрекали и так далее.Может кроме гола подождать до конца сезона и посмотреть как он себя реально зарекомендует кроме одного гола и вариации перспективного и хорошего футболиста?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности