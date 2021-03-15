Вячеслав ШЕВЧУК: «Довбик – уже сейчас игрок для сборной Украины»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук считает форварда «Днепра-1» Артема Довбика уже готовым футболистом для национальной команды.
«Для меня Довбик – это уже игрок для сборной Украины и потенциальный игрок для скаутинга Шахтера. Это игрок, который обладает всеми качествами, очень быстрый и мощный, отлично цепляется за мяч, обладает хорошей техникой и ударом. Ему всего 23 года, поэтому это игрок для сборной, может быть, даже сегодня», - сказал Шевчук.
Ранее сообщалось, что форварда «Днепра-1» хочет приобрести турецкий гранд.
Источник — Футбол 1/2/3
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