Головная боль Юргена Клоппа. Когда Ливерпулю ждать восстановления лидеров?

В минувшем сезоне впервые за тридцать лет «Ливерпуль» сумел завоевать титул чемпиона Англии, который многие специалисты предрекали, что «красные» сумеют защитить и по итогам розыгрыша АПЛ-2020/21. Однако в настоящий момент дела команды Юргена Клоппа в национальном чемпионате идут, мягко говоря, неважно. «Ливерпуль» фактически застрял в середине турнирной таблицы, и имеет чисто теоретические шансы побороться за зону Лиги чемпионов. Исход этого соревнования (за топ-4) будет куда больше зависеть от игровой формы и показателей конкурентов, чем непосредственно от самого «Ливерпуля».

Одним из ключевых факторов, которые нанесли урон амбициям «красных» в текущем сезоне, выступили травмы важных футболистов. Несколько игр в ноябре из-за травмы бедра пропустил Эндрю Робертсон, его дублер по позиции Константинос Цимикас был недоступен более месяца из-за проблем с коленом, ключевой правый защитник Трент Александер-Арнольд провел в лазарете 26 дней из-за повреждения икроножной мышцы, а Тьяго Алькантара и Диогу Жота оказывались в «руках эскулапов» дважды, суммарно пропустив порядка трех месяцев каждый…

По состоянию на сегодня, к счастью, все вышеперечисленные не имеют серьезных проблем со здоровьем, и Юрген Клопп может рассчитывать на них, придумывая новые тактические решения. Однако лазарет «Ливерпуля» по-прежнему полон, и там находится немало важных для команды исполнителей, о характере травм и сроках восстановления которых мы сегодня и поговорим детальнее…

Роберто ФИРМИНО

Характер травмы: ушиб

Срок восстановления: со дня на день

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский центральный нападающий Роберто Фирмино пропустил два последних поединка «красных» против «Фулхэма» в чемпионате и «Лейпцига» в Лиге чемпионов из-за ушиба колена. Ожидалось, что повреждение не помешает 29-летнему футболисту принять участие в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ против немецкой команды, но в итоге медицинский департамент и тренерский штаб «Ливерпуля» решили перестраховаться.

В настоящий момент официальная информация от клуба такова, что решение о возвращении Фирмино в строй будет принято в ближайшие дни. Не исключено, что нападающий сможет сыграть уже сегодня против «Вулверхэмптона», все будет зависеть от результатов медицинских тестов. Юрген Клопп не пожелал более детально комментировать сроки возвращения Фирмино: «Посмотрим. Бобби с нами не было, значит, он не мог играть. Сейчас у нас есть несколько дней, и позже у нас будет медицинское тестирование, уже после этой пресс-конференции - извините! - так что только потом специалисты дадут мне больше информации».

В любом случае ситуация с Фирмино выглядит вполне оптимистично, и Клоппу нет нужды сильно переживать о том, кем менять бразильца на острие атак команды.

Джордан ХЕНДЕРСОН

Характер травмы: повреждение приводящей мышцы

Срок восстановления: начало апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ливерпуля» получил повреждение в дерби против «Эвертона» (0:2), уйдя с поля уже на 30-й минуте. Первоначально в прессу поступала не обнадеживающая информация о том, что Хендерсон может вылететь надолго, и даже пропустить финальную часть чемпионата Европы, проведение которой запланировано на ближайшее лето. Однако 26 февраля клубный сайт «Ливерпуля» сообщил, что Джордан «перенес корректирующую процедуру приводящей мышцы, и немедленно приступит к программе реабилитации».

Никаких конкретных сроков возвращения Хендерсона на поле «Ливерпуль» разглашать не пожелал, но по неофициальной информации при оптимистичном развитии ситуации Юрген Клопп сможет рассчитывать на капитана команды уже к началу апреля. В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету Хендерсона 21 матч, 1 гол и 1 результативная передача, и важность этого игрока для «красных» сложно переоценить, так как Джордан помогал закрывать не только привычную для себя позицию в центре поля, но и играл в центральной зоне обороны, где у «Ливерпуля» наметились серьезнейшие кадровые проблемы еще осенью.

Вирджил ВАН ДЕЙК

Характер травмы: разрыв крестообразной связки колена

Срок восстановления: начало следующего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой и сильнейший центральный защитник команды Вирджил ван Дейк получил тяжелую травму колена еще осенью минувшего года. 17 октября нидерландский легионер «красных» уже на 11-й минуте выездного матча чемпионата против «Астон Виллы» (2:2) был заменен на Джо Гомеса, а впоследствии медики диагностировали у Вирджила разрыв крестообразной связки колена, что является одной из самых тяжелых травм в футболе. Через несколько дней на пресс-конференции журналист спросил Клоппа о ситуации вокруг ван Дейка, на что получил достаточно экспрессивный ответ – немецкий специалист назвал задававшего вопрос человека «проблемой»…

С тех пор ван Дейк недоступен для Клоппа, и возвращение в строй нидерландского защитника ожидается уже ближе к началу следующего сезона, хотя каких-либо конкретных дат по-прежнему нет. Футболист уже приступил к работе в тренажерном зале и совершает индивидуальные легкие пробежки, из-за чего в СМИ допускают, что Вирджил сможет успеть восстановиться к финальной части Евро-2020, но Клопп, похоже, не очень в это верит, и не хотел бы рисковать здоровьем своего ключевого исполнителя: «Не я решаю в этой ситуации. Но, честно говоря, по моим данным, очень маловероятно, чтобы Вирджил успел полноценно восстановиться к чемпионату Европы. Не то, чтобы я не отпускал его из-за нежелания этого сделать, просто вопрос в серьезности его травмы. Пока мы рассчитываем, что он будет доступен к началу межсезонной подготовки».

Отметим, что в нынешнем сезоне ван Дейк, который провел в предыдущих двух чемпионатах Англии по 38 матчей, принял участие лишь в 5 поединках, успев отличиться 1 забитым мячом.

Джо ГОМЕС

Характер травмы: повреждение сухожилия надколенника

Срок восстановления: начало следующего сезона

Заменивший ван Дейка в матче против «Эвертона» Джо Гомес отыграл всего несколько поединков за «Ливерпуль», прежде чем сам угодил в лазарет. Травму молодой защитник получил на тренировке в расположении сборной Англии. Изначально диагностика показала, что у Гомеса нет разрыва крестообразной связки колена, но в целом это не улучшило прогноз по возвращению игрока в строй, так как повреждение сухожилия надколенника также требует длительной процедуры восстановления.

В настоящий момент 23-летний Гомес начал работу в тренажерном зале, где восстанавливается вместе с партнером по линии обороны ван Дейком, однако, в отличие от Вирджила, англичанин еще не приступил к беговой работе. Юрген Клопп, как и в случае с нидерландским защитником, предполагает, что Гомес не имеет шансов сыграть на Евро-2020, а ждет центрбека в строй к предсезонным сборам. «Я не знаю, когда нужно вернуться, чтобы попасть на Евро. За неделю до старта турнира, или, может быть, за день? Я не знаю, вот и все. Понимаю, что у тренерского штаба сборной может возникнуть такая необходимость, но я не принимаю такого решения. Важно понимать, что речь идет не просто о физическом восстановлении футболиста, как таковом, а о том, когда он сумеет набрать прежнюю форму. Это ключевой момент», - прокомментировал ситуацию вокруг травмы и восстановления Гомеса немецкий коуч «Ливерпуля».

В розыгрыше английской Премьер-лиги-2020/21 Джо Гомес провел 7 матчей, а в предыдущем сезоне на его счету было 28 поединков.

Жоэль МАТИП

Характер травмы: повреждение лодыжки

Срок восстановления: начало следующего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января головной боли у Юргена Клоппа прибавилось. На этот раз травму получил еще один центральный защитник команды Жоэль Матип. В выездном поединке против «Тоттенхэма» (3:1) камерунец получил травму, из-за которой не смог выйти на поле на второй тайм, будучи замененным на Натаниэля Филлипса. Медицинское обследование показало, что у Матипа повреждена лодыжка, а Юрген Клопп заявил общественности, что третий имеющийся у него центрбек вылетел до конца сезона: «Мы узнали, что Матип будет отсутствовать до конца сезона. Но он должен быть готов к началу следующей предсезонки. Будем ждать его».

Пока процесс восстановления Матипа от травмы запаздывает от аналогичных стадий ван Дейка и Гомеса, но следует понимать, что характер повреждений разнится, равно как и получены они были в разное время. «Ван Дейк и Гомес выглядят сейчас лучше, чем Матип, потому что Жоэль все еще вынужден носить специальные медицинские приспособления, которые напоминают лыжные ботинки», - заявил на днях Юрген Клопп. Впрочем, сроки восстановления Матипа пока вроде как не сдвигаются, а потому к началу следующего сезона немецкий тренер наконец-то получит невероятное кадровое разнообразие на позицию в центре обороны.

Отметим, что из-за травм ван Дейка, Гомеса и Матипа, в конце работы зимнего трансферного окна «Ливерпулю» все же пришлось выйти на рынок, чтобы подписать двух игроков в центр обороны – 20-летний турок Озан Кабак был арендован у «Шальке» с опцией выкупа и уже провел 6 поединков за «красных», а 25-летнего Бена Дэвиса ливерпульцы выкупили у «Престона» за 1,7 миллиона фунтов, но он пока лишь несколько раз попадал в заявку на игру. К слову, Кабак недавно также получил травму, чем спровоцировал очередную порцию переживаний у Юргена Клоппа, но пропустил турок только игру с «Фулхэмом» 7 марта, а уже 10 марта сыграл полный матч против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.