Во вторник, 16 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал Мадрид» примет итальянскую «Аталанту».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал Мадрид» – «Аталанта». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Аталанта» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал Мадрид» – «Аталанта».
Источник — Sport.ua
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