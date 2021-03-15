Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Аталанта

Поединок состоится во вторник, 16 марта

  • 15.03.2021 13:56
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Аталанта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал Мадрид» примет итальянскую «Аталанту».

Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Реал Мадрид» – «Аталанта». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Аталанта» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал Мадрид» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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