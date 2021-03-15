Вячеслав ШЕВЧУК: «С Вильярреалом игроки Динамо показали свой максимум»

Специалист – о поражении киевлян от испанского клуба

  • 15.03.2021 13:18
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «С Вильярреалом игроки Динамо показали свой максимум»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. 

«Киев в этом матче действовал однообразно. «Вильярреал» проявил гибкость в тактическом плане. Где-то 70 минут они играли по схеме 4-3-3 и только во втором тайме перестроились на 4-4-2, начав немного играть на контратаках. Не скажу, что «Динамо» играло плохо. Просто на данный момент это максимальный уровень команды. И так далеко забрались, в стартовый состав интегрировалось много игроков, поэтому, на данный момент они показали свой максимум», - сказал Шевчук.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Испании.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 15.03.2021 13:50
    +2
    bullyUA, 15.03.2021 13:48
    Вячеслав ШЕВЧУК: «С Боруссией игроки Шахтера показали свой максимум»
    Чуть корректирую: показали свой МИНИМУМ, 0:10 для стаи бибизьян не предел
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.03.2021 13:49
    +7
    в интервью Шевчук показал свой интеллектуальный максимум
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.03.2021 13:48
    +10
    Вячеслав ШЕВЧУК: «С Боруссией игроки Шахтера показали свой максимум»
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.03.2021 13:48
    +10
    Вячеслав ШЕВЧУК: «С Боруссией игроки Шахтера показали свой максимум»
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.03.2021 13:49
    +7
    в интервью Шевчук показал свой интеллектуальный максимум
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 15.03.2021 13:50
    +2
    bullyUA, 15.03.2021 13:48
    Вячеслав ШЕВЧУК: «С Боруссией игроки Шахтера показали свой максимум»
    Чуть корректирую: показали свой МИНИМУМ, 0:10 для стаи бибизьян не предел
    Ссылка
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