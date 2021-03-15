Вячеслав ШЕВЧУК: «С Вильярреалом игроки Динамо показали свой максимум»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Киев в этом матче действовал однообразно. «Вильярреал» проявил гибкость в тактическом плане. Где-то 70 минут они играли по схеме 4-3-3 и только во втором тайме перестроились на 4-4-2, начав немного играть на контратаках. Не скажу, что «Динамо» играло плохо. Просто на данный момент это максимальный уровень команды. И так далеко забрались, в стартовый состав интегрировалось много игроков, поэтому, на данный момент они показали свой максимум», - сказал Шевчук.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Испании.