Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне кажется, с бразильцами в Шахтере что-то не то»

Опытный наставник Виталий Кварцяный считает, что «Шахтеру» стоит иметь несколько тактических схем в атаке.

«Мне кажется, что-то с бразильцами не то в «Шахтере». Они перестали прогрессировать, где-то успокоились и ждут, когда их куда-то пригласят. В международных встречах они иначе действуют. Но нужно знать, что происходит внутри коллектива, потому что класс игроков не пропал. А неудачная полоса бывает у каждой команды».

«Что касается тактики, то все уже привыкли к «Шахтеру». Они постоянно хотят завести мяч в ворота. Мне кажется, им не хватает габаритного форварда, чтобы забивал головой после подач. Мораесу и Фернандо тяжело пробить в штрафной, если соперник всей командой обороняется».

«У «Шахтера» должны быть разные варианты атаки», - считает Кварцяный.