Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне кажется, с бразильцами в Шахтере что-то не то»

Эксперт оценил нынешнее состояние команды

  • 15.03.2021 13:11
  • 2388 просмотров
  • 8 комментариев
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне кажется, с бразильцами в Шахтере что-то не то»
© shakhtar.com

Опытный наставник Виталий Кварцяный считает, что «Шахтеру» стоит иметь несколько тактических схем в атаке.

«Мне кажется, что-то с бразильцами не то в «Шахтере». Они перестали прогрессировать, где-то успокоились и ждут, когда их куда-то пригласят. В международных встречах они иначе действуют. Но нужно знать, что происходит внутри коллектива, потому что класс игроков не пропал. А неудачная полоса бывает у каждой команды».

«Что касается тактики, то все уже привыкли к «Шахтеру». Они постоянно хотят завести мяч в ворота. Мне кажется, им не хватает габаритного форварда, чтобы забивал головой после подач. Мораесу и Фернандо тяжело пробить в штрафной, если соперник всей командой обороняется».

«У «Шахтера» должны быть разные варианты атаки», - считает Кварцяный.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 14:19
    0
    Александр Пересадько, 15.03.2021 14:16
    Лукаку не помешал бы
    Тогда будет тариф 100 на все от Рината))))
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 15.03.2021 14:17
    0
    что с ними не так, постарели, Мораес, Марлос.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 15.03.2021 14:16
    +1
    Лукаку не помешал бы
    Ссылка
    YOU OK?
      YOU OK?, 15.03.2021 13:50
    -4
    Та да, есть такое дело, лень.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 15.03.2021 13:43
    0
    Пятов, Марлос, Тайсон, Мораєс відпрацьовують свій контракт на тренуваннях, передаючи досвід молодим та на лавці виходячи на заміну при необхідності, а тим часом награється молодняк
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 13:28
    0
    Нормальная команда Десну ж обыграли.
    Все ок, пускай ничего не меняется
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 13:18
    +3
    Як диригент керує так і оркестр грає..
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.03.2021 13:12
    +1
    Пусть берут Селезнева!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 13:18
    +3
    Як диригент керує так і оркестр грає..
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 15.03.2021 14:16
    +1
    Лукаку не помешал бы
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.03.2021 13:12
    +1
    Пусть берут Селезнева!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 14:19
    0
    Александр Пересадько, 15.03.2021 14:16
    Лукаку не помешал бы
    Тогда будет тариф 100 на все от Рината))))
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 15.03.2021 14:17
    0
    что с ними не так, постарели, Мораес, Марлос.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 15.03.2021 13:43
    0
    Пятов, Марлос, Тайсон, Мораєс відпрацьовують свій контракт на тренуваннях, передаючи досвід молодим та на лавці виходячи на заміну при необхідності, а тим часом награється молодняк
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 13:28
    0
    Нормальная команда Десну ж обыграли.
    Все ок, пускай ничего не меняется
    Ссылка
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