ЛЕОНЕНКО: «По сути, Динамо в матче с Вильярреалом создало один момент»

Бывший форвард национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ошибки все одни и те же. Кто-то выпрыгивает, как Цыганков, а он не особо-то головой и выигрывает эпизоды. А стандарты – они везде опасны. Даже если бы не пропустили, самое главное – сколько мы создали. По сути, один момент. Вторым мог бы быть пенальти, если бы Родригес был бы хитрее», - сказал Леоненко.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Испании.