ЛЕОНЕНКО: «По сути, Динамо в матче с Вильярреалом создало один момент»

Бывший форвард национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Ошибки все одни и те же. Кто-то выпрыгивает, как Цыганков, а он не особо-то головой и выигрывает эпизоды. А стандарты – они везде опасны. Даже если бы не пропустили, самое главное – сколько мы создали. По сути, один момент. Вторым мог бы быть пенальти, если бы Родригес был бы хитрее», - сказал Леоненко.
Ответный матч запланирован на 18 марта в Испании.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.