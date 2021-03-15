ЛЕОНЕНКО: «По сути, Динамо в матче с Вильярреалом создало один момент»

Специалист – о поражении киевлян от испанского клуба

  • 15.03.2021 12:39
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ЛЕОНЕНКО: «По сути, Динамо в матче с Вильярреалом создало один момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. 

«Ошибки все одни и те же. Кто-то выпрыгивает, как Цыганков, а он не особо-то головой и выигрывает эпизоды. А стандарты – они везде опасны. Даже если бы не пропустили, самое главное – сколько мы создали. По сути, один момент. Вторым мог бы быть пенальти, если бы Родригес был бы хитрее», - сказал Леоненко.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Испании.

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Источник — Футбол 1/2/3

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