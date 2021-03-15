Сергей РЕБРОВ: «Зубков получил травму. Не знаю, когда он восстановится»

Игрок сборной Украины не сумел закончить матч «Ференцвароша»

  • 15.03.2021 12:11
  • 1039 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Зубков получил травму. Не знаю, когда он восстановится»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии выиграл 5:2, однако встречу не доиграл атакующий хавбек Александр Зубков, который получил травму.

«У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация», - сказал Ребров.

Зубков попал в расширенный список сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022 против Франции, Казахстана и Финляндии.

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Источник — ФК Ференцварош

(2 голоса)

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Комментарии
    Newvlad
    online
      Newvlad, 15.03.2021 12:37
    -1
    Хреново для сборной... Не Женю-полировщика же слева ставить.
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