Сергей РЕБРОВ: «Зубков получил травму. Не знаю, когда он восстановится»

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии выиграл 5:2, однако встречу не доиграл атакующий хавбек Александр Зубков, который получил травму.

«У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация», - сказал Ребров.

Зубков попал в расширенный список сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022 против Франции, Казахстана и Финляндии.