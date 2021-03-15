Почеттино установил антирекорд ПСЖ

ПСЖ уступил «Нанту» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Таким образом парижане трижды уступили в домашних матчах чемпионата Франции в первых 12-ти играх под руководством Маурисио Почеттино.

Это худший результат для тренеров парижан в эпоху катарских владельцев.

Напомним, что клуб был куплен фондом Qatar Sports Investments в мае 2011 года.

Почеттино возглавил ПСЖ 2 января, сменив на посту наставника команды уволенного Томаса Тухеля.