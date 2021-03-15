Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Мугуруса приближается к десятке

На прошлой неделе состоялся турнир WTA 1000 в Дубае, который выиграла испанка Гарбинье Мугуруса. Победа позволила ей подняться на 13-ю строчку мирового рейтинга. В первой десятке изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина продолжает оставаться на пятой строчке, у остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Мугуруса вышла на второе место Мертенс – на четвертое. Свитолина располагается на 17-й позиции.

Чемпионская гонка WTA