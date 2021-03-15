Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Мугуруса приближается к десятке

Испанская теннисистка в этом году может вернуть былые позиции

  • 15.03.2021 10:37
  • 500 просмотров
  • 8 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Мугуруса приближается к десятке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

На прошлой неделе состоялся турнир WTA 1000 в Дубае, который выиграла испанка Гарбинье Мугуруса. Победа позволила ей подняться на 13-ю строчку мирового рейтинга. В первой десятке изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина продолжает оставаться на пятой строчке, у остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Мугуруса вышла на второе место Мертенс – на четвертое. Свитолина располагается на 17-й позиции.

Чемпионская гонка WTA

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.03.2021 11:20
    0
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Вона просто має блати в WTA!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.03.2021 11:09
    0
    dudigo78, 15.03.2021 11:04
    Жаль, що ти не слідкуєш за іншими тенісистками. Вони всі сидять в інстаграмах, беруть участі в різноманітних шоу та презентаціях, і до речі такі як Кенін вже пів року не виграють, але займає 4 місце в рейтингу. Менше займайся хейтерством і життя розквітне новими барвами)
    Може погано читав мій пост. На рахунок Світко я висловлююся по пару разів на рік. Вона мене майже не цікавить а ні як людина, а ні як Монатік, а ні як теннісістка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.03.2021 11:04
    0
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Жаль, що ти не слідкуєш за іншими тенісистками. Вони всі сидять в інстаграмах, беруть участі в різноманітних шоу та презентаціях, і до речі такі як Кенін вже пів року не виграють, але займає 4 місце в рейтингу. Менше займайся хейтерством і життя розквітне новими барвами)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.03.2021 10:56
    -1
    Александр Науменко, 15.03.2021 10:52
    Змінить пластівку.
    Яку? Я на рахунок Світко висловлююся хіба що раз на півроку і на рахунок цієї теми рейтингу вперше за роки 3 мабуть. Так що, мій любий обожнювач кремлівської мандрівниці, це не до мене
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.03.2021 10:54
    0
    Александр Ад, 15.03.2021 10:50
    Щось я прогавів,а яке рішення по Ястремськой,кто знає?
    Суше сухарі.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.03.2021 10:52
    +1
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Змінить пластівку.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.03.2021 10:50
    +1
    Щось я прогавів,а яке рішення по Ястремськой,кто знає?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.03.2021 10:45
    -2
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.03.2021 10:52
    +1
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Змінить пластівку.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.03.2021 10:50
    +1
    Щось я прогавів,а яке рішення по Ястремськой,кто знає?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.03.2021 11:20
    0
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Вона просто має блати в WTA!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.03.2021 11:09
    0
    dudigo78, 15.03.2021 11:04
    Жаль, що ти не слідкуєш за іншими тенісистками. Вони всі сидять в інстаграмах, беруть участі в різноманітних шоу та презентаціях, і до речі такі як Кенін вже пів року не виграють, але займає 4 місце в рейтингу. Менше займайся хейтерством і життя розквітне новими барвами)
    Може погано читав мій пост. На рахунок Світко я висловлююся по пару разів на рік. Вона мене майже не цікавить а ні як людина, а ні як Монатік, а ні як теннісістка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.03.2021 11:04
    0
    vizuals, 15.03.2021 10:45
    Я не дуже слідкую за Світко, але закрадається питання. Яким чином жіночка, яка займається танцями і власним інстаграммом, знаходися у топ 5, програючи абсолютно усе, що тільки можна останнім часом
    Жаль, що ти не слідкуєш за іншими тенісистками. Вони всі сидять в інстаграмах, беруть участі в різноманітних шоу та презентаціях, і до речі такі як Кенін вже пів року не виграють, але займає 4 місце в рейтингу. Менше займайся хейтерством і життя розквітне новими барвами)
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.03.2021 10:54
    0
    Александр Ад, 15.03.2021 10:50
    Щось я прогавів,а яке рішення по Ястремськой,кто знає?
    Суше сухарі.
    Ссылка
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