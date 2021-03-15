Эксперт: «Результат матча может и хреновый, но игра у Мариуполя есть»

Известный специалист Михаил Метревели прокомментировал поражение «Мариуполя» в матче с «Колосом» (1:4).

«Результат матча может и хреновый, но игра у «Мариуполя» есть. Я уверен, что команда удержится в УПЛ. Дай Бог, чтобы до следующего сезона выросла трава на мариупольском стадионе, и это будет очень приличная команда. К слову, еще важно и состав сохранить. Рисунок игры команды мне очень нравится. Просто нужна какая-то стабильность», - сказал Метревели.

После 18-ти туров в активе «Мариуполя» 17 очков и 10-е место в турнирной таблице.