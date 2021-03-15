Эксперт: «Результат матча может и хреновый, но игра у Мариуполя есть»

Михаил Метревели высказался о поражении азовцев в матче с «Колосом»

  • 15.03.2021 09:53
  • 363 просмотра
  • 3 комментария
Эксперт: «Результат матча может и хреновый, но игра у Мариуполя есть»
© koloskovalivka.com

Известный специалист Михаил Метревели прокомментировал поражение «Мариуполя» в матче с «Колосом» (1:4). 

«Результат матча может и хреновый, но игра у «Мариуполя» есть. Я уверен, что команда удержится в УПЛ. Дай Бог, чтобы до следующего сезона выросла трава на мариупольском стадионе, и это будет очень приличная команда. К слову, еще важно и состав сохранить. Рисунок игры команды мне очень нравится. Просто нужна какая-то стабильность», - сказал Метревели.

После 18-ти туров в активе «Мариуполя» 17 очков и 10-е место в турнирной таблице.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.03.2021 10:42
    +1
    Al Zolo, 15.03.2021 10:07
    Решающие игры будут с Минаем и 2 львовскими-там и определят кто аут
    решающей будет игра с Динамо. Ради нее и траву вот уже год растят!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 15.03.2021 10:07
    +1
    Решающие игры будут с Минаем и 2 львовскими-там и определят кто аут
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:04
    0
    )) Ну да ну да...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.03.2021 10:42
    +1
    Al Zolo, 15.03.2021 10:07
    Решающие игры будут с Минаем и 2 львовскими-там и определят кто аут
    решающей будет игра с Динамо. Ради нее и траву вот уже год растят!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 15.03.2021 10:07
    +1
    Решающие игры будут с Минаем и 2 львовскими-там и определят кто аут
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 10:04
    0
    )) Ну да ну да...
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