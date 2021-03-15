СКРИПНИК: «Динамо поздравляю. Не могу сказать, что с заслуженной победой»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник остался доволен работой своих футболистов, несмотря на поражение 0:2 в матче УПЛ против «Динамо».

«Было бы интереснее, если бы мы вперед вышли. Был шанс, когда в первом тайме выбежали. В таких играх все решают детали. Поздравляю «Динамо», но не могу сказать, что с заслуженной победой. Я ребят похвалил за настрой. Жизнь не останавливается, еще много много матчей, в том числе полуфинал Кубка Украины».

«Нам нужно составлять конкуренцию нашим грандам. В какой-то мере это получается, но вот сейчас не получилось. А перед этим с «Шахтером» получилось. Жаль, расстроены, но пеплом голову не посыпаем», - сказал Скрипник.