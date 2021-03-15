СКРИПНИК: «Динамо поздравляю. Не могу сказать, что с заслуженной победой»

«Заря» уступила в важном матче УПЛ

  • 15.03.2021 09:27
  • 705 просмотров
  • 1 комментарий
СКРИПНИК: «Динамо поздравляю. Не могу сказать, что с заслуженной победой»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник остался доволен работой своих футболистов, несмотря на поражение 0:2 в матче УПЛ против «Динамо».

«Было бы интереснее, если бы мы вперед вышли. Был шанс, когда в первом тайме выбежали. В таких играх все решают детали. Поздравляю «Динамо», но не могу сказать, что с заслуженной победой. Я ребят похвалил за настрой. Жизнь не останавливается, еще много много матчей, в том числе полуфинал Кубка Украины».

«Нам нужно составлять конкуренцию нашим грандам. В какой-то мере это получается, но вот сейчас не получилось. А перед этим с «Шахтером» получилось. Жаль, расстроены, но пеплом голову не посыпаем», - сказал Скрипник.

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Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Davidson
    online
      Davidson, 15.03.2021 09:30
    0
    Заря заслужила на ничью!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 15.03.2021 09:30
    0
    Заря заслужила на ничью!
    Ссылка
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