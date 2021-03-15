ЛЫСЕНКО: «После 2:0 подрасслабились, но тренер сказал, что так нельзя»

Опытный футболист высказался об уверенной победе над «Мариуполем»

  • 15.03.2021 08:22
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ЛЫСЕНКО: «После 2:0 подрасслабились, но тренер сказал, что так нельзя»
© ФК Колос

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал победу над «Мариуполем» (4:1) в матче 18-го тура украинской 

«После таких игр как с «Динамо» и «Ингульцом» было тяжело психологически. Были вроде ничьи, но результата не было, поэтому очень сильно настраивались на победу. Тренеры настраивали нас на позитивный настрой.

Под конец первого тайма немного подрасслабились, при счете 2:0 концентрацию потеряли и пропустили мяч. В перерыве нам тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя. Надо доигрывать до конца и быть внимательными. Мы вышли на второй тайм заряженные и все привело к голам.

Хотелось забить больше, но получилось так», - сказал Лысенко.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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