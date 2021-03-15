РОМАНОВСКИЙ: «Тяжело психологически проходит через эту череду поражений»

Полузащитник «Олимпика» Даниэль Романовский прокомментировал поражение донецкого клуба в поединке против «Александрии» (0:2).
«Обидно получить такой результат. Мы ехали сюда за победой, хотя понимали, что будет тяжело. «Александрия» всегда играет в силовой футбол, мы знали это. Пропустили первый гол со стандарта, при том, что много разбирали эти моменты. Будем пересматривать, что не так сделали в том эпизоде.
«Александрии» удалось навязать нам свою игру, где соперник был значительно успешнее. У нас впереди даже нечего толком вспомнить. Тяжело психологически проходить через такой отрезок из поражений, но у нас нет другого выхода, как выбираться из этой ямы», - сказал Романовский.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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