РОМАНОВСКИЙ: «Тяжело психологически проходит через эту череду поражений»

Хавбек «Олимпика» высказался о матче с «Александрией»

  • 15.03.2021 07:45
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РОМАНОВСКИЙ: «Тяжело психологически проходит через эту череду поражений»
© ФК Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Даниэль Романовский прокомментировал поражение донецкого клуба в поединке против «Александрии» (0:2).

«Обидно получить такой результат. Мы ехали сюда за победой, хотя понимали, что будет тяжело. «Александрия» всегда играет в силовой футбол, мы знали это. Пропустили первый гол со стандарта, при том, что много разбирали эти моменты. Будем пересматривать, что не так сделали в том эпизоде.

«Александрии» удалось навязать нам свою игру, где соперник был значительно успешнее. У нас впереди даже нечего толком вспомнить. Тяжело психологически проходить через такой отрезок из поражений, но у нас нет другого выхода, как выбираться из этой ямы», - сказал Романовский.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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