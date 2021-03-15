Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо находится в хорошем физическом состоянии»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (2:0) в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Заря» была более свежее подготовлена к этому матчу, «Динамо» после «Вильярреала» было более уставшим, но матч показал, что киевская команда находится в хорошем физическом состоянии. Беседин – очень важный игрок, который год пропустил, забивает немного, но делает колоссальный объем работы», - сказал Шевчук.