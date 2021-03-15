Александр ДЕНИСОВ: «Заря не использовала провалы в обороне Динамо»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (2:0) в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Заря» не только прервала свою великолепную победную серию, но и уступила в одном из ключевых матчей сезона – уступила «Динамо». Если вспоминать фрагменты первого тайма, то луганчане могут винить только себя. Такие убойные моменты создавали, такие провалы в обороне «Динамо» были, но «Заря» это не использовала, «Динамо» дотерпело и использовало свои моменты», - сказал Денисов.