Вячеслав ШЕВЧУК: «В матче с Десной я увидел настоящий Шахтер»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над черниговской «Десной» (4:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
«Хотелось бы выделить у «Десны» Картушова, Тотовицкого, очень круто проявляет себя Гуцуляк. Сегодня я увидел настоящий «Шахтер», который показывает спектакль. Еще бы выделил Дентиньо, показав свою важность для «Шахтера». Соломон и Тете, один в один, - топы», - сказал Шевчук.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.