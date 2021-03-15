Вячеслав ШЕВЧУК: «В матче с Десной я увидел настоящий Шахтер»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над черниговской «Десной» (4:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хотелось бы выделить у «Десны» Картушова, Тотовицкого, очень круто проявляет себя Гуцуляк. Сегодня я увидел настоящий «Шахтер», который показывает спектакль. Еще бы выделил Дентиньо, показав свою важность для «Шахтера». Соломон и Тете, один в один, - топы», - сказал Шевчук.