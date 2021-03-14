Александр СИРОТА: «Все в наших руках»

Защитник «Динамо» Александр Сирота поделился своими впечатлениями после гостевой победы над луганской «Зарей» (2:0).

- Насколько сложно было восстановиться после матча с «Вильярреалом»?

- Не сказал бы, что сложно. Для нас только в плюс играть через каждые три дня, при этом между матчами успеваем и восстанавливаться, и тренироваться. Знали, что предстоит играть против хорошего соперника, но качественная подготовка принесла свои плоды.

- Сегодня мы стали на шаг ближе к чемпионству?

- Только если и дальше будем продолжать играть так же, как сегодня. Все зависит от нас, все в наших руках.

- «Зарю» уже несколько лет считают третьей силой в украинском футболе. Согласен с этим утверждением?

- Не знаю, третья или какая-то еще. Повторюсь, это очень хорошая команда, и не стоит ставить ярлыки на ней.

- Очередной твой матч с первых минут. Как себя чувствуешь, адаптировался уже в коллективе?

- Конечно, адаптировался уже давно. Всегда приятно играть. Буду и дальше стараться доказывать, чтобы тренера доверяли мне и ставили в состав.

- Ты попал в расширенный список сборной Украины. Какие эмоции ощущаешь?

- Понимаю, что это аванс. Необходимо продолжать работать, и все зависит от меня. Буду стараться, и, дай Бог, получится дебютировать в национальной команде.