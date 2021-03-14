Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидорчук сыграл безупречно и забил гол-красавец»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире «Профутбол Digital» прокомментировал победу над «Зарей» (2:0), которую киевляне одержали в Запорожье в рамках 18-го тура УПЛ.

- Насколько непростой была эта победа?

- Был сложный для нас матч. Очень хорошие команды играли на интенсивном уровне. В первом тайме и мы, и «Заря» очень хорошо сыграли тактически, можно сказать, что выключили друг друга. После перерыва мы не довольствовались ничьей, начали активнее играть в атаке – и забили гол, после которого соперник пошел вперед, и у нас появилось больше свободных зон. Матч вышел очень хорошим и интенсивным. Мы победили заслуженно.

В конце игры некоторым ребятам было сложно физически. Накопилась усталость, ведь уже месяц мы играем по два матча в неделю. Но ребята вытерпели, они молодцы.

- «Динамо» уже привычно прибавляет во втором тайме и делает результат. В чем секрет?

- В перерыве я настаивал на том, что мы должны большим количеством игроков входить в штрафную площадку соперников. Мы делали это в первом тайме, но реже и малым количеством футболистов. Нужно было сыграть более рискованно. Просил об этом, потому что ничья нас сильно не устраивала.

- Сергей Сидорчук сегодня MVP матча, у него гол+пас. Вы замечали, что если Сергей забивает, то очень красивые мячи?

- У Сергея было время подстроиться под этот мяч – и он нанес великолепный удар. Очень красивый гол. Если после матча с «Вильярреалом» была критика в его сторону, то сегодня он сыграл безупречно и забил гол-красавец. Сергей сыграл как настоящий капитан.

- Насколько сложно футболистам психологически перестраиваться с Лиги Европы на чемпионат Украины?

- Мы не должны были проигрывать «Вильярреалу», но когда ты пропускаешь голы после стандартов, это говорит об отсутствии концентрации. Сегодня внимание было максимальным, поэтому победа и пришла к нам. Это полностью заслуга ребят, они сделали все для победы.