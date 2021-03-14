Манор СОЛОМОН: «Счастлив, что мы выполнили свою работу»

Футболист «Шахтера» доволен победой над «Десной» (4:0)

  • 14.03.2021 20:55
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Манор СОЛОМОН: «Счастлив, что мы выполнили свою работу»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу над «Десной» (4:0) и забитые мячи.

– Мы довольны. Матч был сложным. «Десна» – очень хорошая команда, организованная, сильная в защите, при стандартных положениях. Я счастлив, что мы сегодня выполнили свою работу: забили четыре гола и победили! Вот что имеет значение, и нам нужно продолжать так же дальше. Первый гол немного открыл игру, затем стало легче. Вторая результативная комбинация была великолепной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды!

– Поменяли ли вы что-то в игре в перерыве?
– Нет. Мы знали, что «Десна» при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи провели атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.

– Четырех голов с «Ромой» было бы достаточно…
– Достаточно… После 0:3 с «Ромой» будет очень и очень сложно, но мы подойдем к поединку со всей своей мощью, на сто процентов, и постараемся что-то изменить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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