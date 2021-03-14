Анатолий ТРУБИН: «Победа, которая придает силы»

19-летний украинский голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями о победе над черниговской «Десной» (2:0) в поединке 18-го тура УПЛ.
«Долгожданная победа.
Победа, которая придает силы. Команда», — написал Трубин.
Трубин вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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