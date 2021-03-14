РЯБОКОНЬ: «Бразильцы поймали кураж и поиздевались над нашей обороной»

Наставник «Десны» прокомментировал поражение в поединке с «Шахтером» (0:4)

  • 14.03.2021 20:36
  • 1972 просмотра
  • 1 комментарий
РЯБОКОНЬ: «Бразильцы поймали кураж и поиздевались над нашей обороной»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

По мнению Александра Рябоконя, в поединке с «Шахером» (0:4) было два разных тайма: в первом его команде удавалось на равных противостоять сопернику, а во втором – бразильцы «Шахтера» поиздевались над обороной «Десны».

– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы «Шахтера» поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.  

– «Шахтер» удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?
– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли. 

– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?
– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.

После 18-ти туров в активе «Десны» осталось 30 очков и 4-е место в турнирной таблице.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 14.03.2021 21:08
    0
    Александр РЯБОКОНЬ: "Первый гол "Шахтера" из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР"
    – В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Кое-что удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у «Шахтера».
    Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР и так далее.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.03.2021 21:08
    0
    Александр РЯБОКОНЬ: "Первый гол "Шахтера" из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР"
    – В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Кое-что удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у «Шахтера».
    Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР и так далее.
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