РЯБОКОНЬ: «Бразильцы поймали кураж и поиздевались над нашей обороной»

По мнению Александра Рябоконя, в поединке с «Шахером» (0:4) было два разных тайма: в первом его команде удавалось на равных противостоять сопернику, а во втором – бразильцы «Шахтера» поиздевались над обороной «Десны».
– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы «Шахтера» поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.
– «Шахтер» удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?
– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.
– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?
– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.
После 18-ти туров в активе «Десны» осталось 30 очков и 4-е место в турнирной таблице.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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– В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Кое-что удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у «Шахтера».
Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР и так далее.
– В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Кое-что удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у «Шахтера».
Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР и так далее.
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