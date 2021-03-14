РЯБОКОНЬ: «Бразильцы поймали кураж и поиздевались над нашей обороной»

По мнению Александра Рябоконя, в поединке с «Шахером» (0:4) было два разных тайма: в первом его команде удавалось на равных противостоять сопернику, а во втором – бразильцы «Шахтера» поиздевались над обороной «Десны».

– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы «Шахтера» поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.



– «Шахтер» удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?

– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.



– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?

– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.

После 18-ти туров в активе «Десны» осталось 30 очков и 4-е место в турнирной таблице.