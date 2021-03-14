ВИДЕО. Две пяточки. Феноменальную комбинацию Шахтера завершил Соломон

14 марта в Киеве прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Десна» (4:0).
На 74-й минуте феноменальную комбинацию «горняков» с двумя передачами пяткой завершил Манор Соломон.
ГОЛ! 2:0. Соломон, 74 мин.
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Источник — Sport.ua
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