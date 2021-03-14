ВИДЕО. Две пяточки. Феноменальную комбинацию Шахтера завершил Соломон

Смотрите видео голов и обзор матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.03.2021 20:30
  • 3728 просмотров
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Две пяточки. Феноменальную комбинацию Шахтера завершил Соломон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

14 марта в Киеве прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Десна» (4:0).

На 74-й минуте феноменальную комбинацию «горняков» с двумя передачами пяткой завершил Манор Соломон.

ГОЛ! 2:0. Соломон, 74 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.03.2021 22:34
    0
    Вот это фирменная игра Шахтера, если они на подходе к ней, тогда за команду можно не беспокоиться.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.03.2021 22:21
    -1
    Херня, как и вся даунская команда, защитники Десны за пивом вышли в этом матче по ходу, явный слив. Нужно разобраться комитету по этике и честной игре в этом матче
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.03.2021 22:18
    +2
    euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Рома и Десна близки по силе?
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 22:17
    0
    euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Так Рома ж не из Чернигова.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    +1
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:54
    0
    igor_986, 14.03.2021 21:50
    Посмотрите как Ламела за Тоттенхэм забил, это реально редкость и заглядение
    Только это был единственный удаг Тотенгема в створ
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 14.03.2021 21:50
    0
    Посмотрите как Ламела за Тоттенхэм забил, это реально редкость и заглядение
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 14.03.2021 21:09
    +3
    Топ-комбинация прошла, молодцы!
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 14.03.2021 21:08
    +2
    pike1, 14.03.2021 21:02
    Стоит признать, это было красиво, лучшая комбинация в сезоне, а Сидор наверное лучший гол по исполнению влепил, хороший футбол мы увидели в этом туре, немного подсластили нам гранды эту горечь четверговую)
    Посмотри индивидуальный гол Тете еще ;)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.03.2021 21:02
    +4
    Стоит признать, это было красиво, лучшая комбинация в сезоне, а Сидор наверное лучший гол по исполнению влепил, хороший футбол мы увидели в этом туре, немного подсластили нам гранды эту горечь четверговую)
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:01
    +2
    Очень рад за Соломона и Тете, лучшие!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.03.2021 20:58
    +2
    как говорит Ахметов-вкусный футбол.....ну реально же круто
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    Петро
    online
      Петро, 14.03.2021 20:51
    +3
    Уровень. А где же с Ромой такие комбинации
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 14.03.2021 20:41
    +3
    Красота, так бы почаще)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.03.2021 21:02
    +4
    Стоит признать, это было красиво, лучшая комбинация в сезоне, а Сидор наверное лучший гол по исполнению влепил, хороший футбол мы увидели в этом туре, немного подсластили нам гранды эту горечь четверговую)
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 14.03.2021 21:09
    +3
    Топ-комбинация прошла, молодцы!
    Ссылка
    Петро
    online
      Петро, 14.03.2021 20:51
    +3
    Уровень. А где же с Ромой такие комбинации
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 14.03.2021 20:41
    +3
    Красота, так бы почаще)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.03.2021 22:18
    +2
    euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Рома и Десна близки по силе?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 14.03.2021 21:08
    +2
    pike1, 14.03.2021 21:02
    Стоит признать, это было красиво, лучшая комбинация в сезоне, а Сидор наверное лучший гол по исполнению влепил, хороший футбол мы увидели в этом туре, немного подсластили нам гранды эту горечь четверговую)
    Посмотри индивидуальный гол Тете еще ;)
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:01
    +2
    Очень рад за Соломона и Тете, лучшие!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.03.2021 20:58
    +2
    как говорит Ахметов-вкусный футбол.....ну реально же круто
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    +1
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.03.2021 22:34
    0
    Вот это фирменная игра Шахтера, если они на подходе к ней, тогда за команду можно не беспокоиться.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.03.2021 22:17
    0
    euro2012_za_2012euro, 14.03.2021 22:14
    Где этот Петя Пяточкин был в матче с Ромой ?
    Так Рома ж не из Чернигова.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:54
    0
    igor_986, 14.03.2021 21:50
    Посмотрите как Ламела за Тоттенхэм забил, это реально редкость и заглядение
    Только это был единственный удаг Тотенгема в створ
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 14.03.2021 21:50
    0
    Посмотрите как Ламела за Тоттенхэм забил, это реально редкость и заглядение
    Ссылка
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