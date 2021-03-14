Сидорчук сравнялся с Шевченко по количеству матчей за Динамо

Матч с «Зарей» (2:0) стал для Сергея Сидорчука 250-м официальным поединком в карьере в динамовских рядах и теперь он делит 16-ю строчку с Андреем Шевченко в гвардейской табели о рангах киевлян за годы независимости.

162 встречи 29-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 61 - в еврокубках, 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. А вишенкой, так сказать, на торте стал 20-й гол Сергея в карьере (ЧУ - 14, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 2).

К слову, поединок с «Зарей» оказался юбилейным и для 21-летнего Виталия Миколенко, который 100-й раз сыграл за «Динамо» во всех официальных турнирах (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 26).

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 10.03.2013 Чемпионат Украины Волынь (г) 2:0 50-й 11.12.2014 Лига Европы Стяуа (г) 2:0 100-й 31.07.2016 Чемпионат Украины Карпаты (г) 2:0 150-й 19.10.2017 Лига Европы Янг Бойз (д) 2:2 200-й 06.10.2019 Чемпионат Украины Колос (г) 4:0 250-й 14.03.2021 Чемпионат Украины Заря (г) 2:0

Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443 3. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360 4. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 42 - 62 358 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 228 27 6 80 341 7. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328 8. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 32 2 63 325 9. Денис ГАРМАШ 2007-2020 189 26 6 73 294 10. Артем МИЛЕВСКИЙ 2002-2012 178 38 4 58 278 11. Александр ГОЛОВКО 1995-2003 186 32 - 58 276 Юрий ДМИТРУЛИН 1994-2006 184 34 1 57 276 13. Андрей ГУСИН 1997-2004 171 31 1 66 269 14. Тибериу ГИОАНЕ 2001-2011 167 40 2 56 265 15. Олег ЛУЖНЫЙ 1992-1999 186 32 - 36 254 16. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 172 27 - 51 250 Сергей СИДОРЧУК 2013-2021 162 21 6 61 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.