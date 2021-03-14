Сидорчук сравнялся с Шевченко по количеству матчей за Динамо

29-летний капитан динамовцев провел 250-й поединок в рядах клуба

  • 14.03.2021 19:25
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Сидорчук сравнялся с Шевченко по количеству матчей за Динамо
© ФК Динамо

Матч с «Зарей» (2:0) стал для Сергея Сидорчука 250-м официальным поединком в карьере в динамовских рядах и теперь он делит 16-ю строчку с Андреем Шевченко в гвардейской табели о рангах киевлян за годы независимости.

162 встречи 29-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 61 - в еврокубках, 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. А вишенкой, так сказать, на торте стал 20-й гол Сергея в карьере (ЧУ - 14, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 2).

К слову, поединок с «Зарей» оказался юбилейным и для 21-летнего Виталия Миколенко, который 100-й раз сыграл за «Динамо» во всех официальных турнирах (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 26).

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

10.03.2013

Чемпионат Украины

Волынь (г)

2:0

50-й

11.12.2014

Лига Европы

Стяуа (г)

2:0

100-й

31.07.2016

Чемпионат Украины

Карпаты (г)

2:0

150-й

19.10.2017

Лига Европы

Янг Бойз (д)

2:2

200-й

06.10.2019

Чемпионат Украины

Колос (г)

4:0

250-й

14.03.2021

Чемпионат Украины

Заря (г)

2:0

Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

426

58

9

143

636

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

43

6

98

443

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

44

2

72

360

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

42

-

62

358

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

45

3

73

345

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

27

6

80

341

7.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

36

4

73

328

8.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

32

2

63

325

9.

Денис ГАРМАШ

2007-2020

189

26

6

73

294

10.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2002-2012

178

38

4

58

278

11.

Александр ГОЛОВКО

1995-2003

186

32

-

58

276

 

Юрий ДМИТРУЛИН

1994-2006

184

34

1

57

276

13.

Андрей ГУСИН

1997-2004

171

31

1

66

269

14.

Тибериу ГИОАНЕ

2001-2011

167

40

2

56

265

15.

Олег ЛУЖНЫЙ

1992-1999

186

32

-

36

254

16.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

172

27

-

51

250

 

Сергей СИДОРЧУК

2013-2021

162

21

6

61

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 14.03.2021 20:02
    0
    В десятку ввійде
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 14.03.2021 20:02
    0
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