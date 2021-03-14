Сидорчук сравнялся с Шевченко по количеству матчей за Динамо

Матч с «Зарей» (2:0) стал для Сергея Сидорчука 250-м официальным поединком в карьере в динамовских рядах и теперь он делит 16-ю строчку с Андреем Шевченко в гвардейской табели о рангах киевлян за годы независимости.
162 встречи 29-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 61 - в еврокубках, 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. А вишенкой, так сказать, на торте стал 20-й гол Сергея в карьере (ЧУ - 14, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 2).
К слову, поединок с «Зарей» оказался юбилейным и для 21-летнего Виталия Миколенко, который 100-й раз сыграл за «Динамо» во всех официальных турнирах (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 26).
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.03.2013
|
Чемпионат Украины
|
Волынь (г)
|
2:0
|
50-й
|
11.12.2014
|
Лига Европы
|
Стяуа (г)
|
2:0
|
100-й
|
31.07.2016
|
Чемпионат Украины
|
Карпаты (г)
|
2:0
|
150-й
|
19.10.2017
|
Лига Европы
|
Янг Бойз (д)
|
2:2
|
200-й
|
06.10.2019
|
Чемпионат Украины
|
Колос (г)
|
4:0
|
250-й
|
14.03.2021
|
Чемпионат Украины
|
Заря (г)
|
2:0
Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
42
|
-
|
62
|
358
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
27
|
6
|
80
|
341
|
7.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
8.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
32
|
2
|
63
|
325
|
9.
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2020
|
189
|
26
|
6
|
73
|
294
|
10.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2002-2012
|
178
|
38
|
4
|
58
|
278
|
11.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1995-2003
|
186
|
32
|
-
|
58
|
276
|
|
Юрий ДМИТРУЛИН
|
1994-2006
|
184
|
34
|
1
|
57
|
276
|
13.
|
Андрей ГУСИН
|
1997-2004
|
171
|
31
|
1
|
66
|
269
|
14.
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
2001-2011
|
167
|
40
|
2
|
56
|
265
|
15.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1992-1999
|
186
|
32
|
-
|
36
|
254
|
16.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
172
|
27
|
-
|
51
|
250
|
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2021
|
162
|
21
|
6
|
61
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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