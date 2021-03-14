26-й тур
Шарлеруа
1 : 1
Брюгге
12.03.2021, FT

СКАНДАЛ. Арбитры пошли за Кока-Колой? Не назначен пенальти за фол на Соболе

В Бельгии судейский скандал с участием украинского защитника «Брюгге»

  • 14.03.2021 21:40
  • 1300 просмотров
  • 1 комментарий
СКАНДАЛ. Арбитры пошли за Кока-Колой? Не назначен пенальти за фол на Соболе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии произошел судейский скандал с участием украинского защитника «Брюгге». Арбитр не назначил явный пенальти после падение Эдуарда Соболя в штрафной соперника.

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после игры жестко раздал судьям: «Не понимаю, почему не назначили пенальти за фол на Соболе. Наверно, арбитры VAR пошли за Кока-Колой!»

Напомним, в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде разошелся миром с «Шарлеруа» (1:1). Пропустив в начале игры, хозяева поля отыгрались на 90-й минуте.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Шамар Николсон (Шарлеруа).
7' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2021 22:01
    -2
    Я тут абсолютно не вижу пенальти
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