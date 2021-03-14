СКАНДАЛ. Арбитры пошли за Кока-Колой? Не назначен пенальти за фол на Соболе

В Бельгии произошел судейский скандал с участием украинского защитника «Брюгге». Арбитр не назначил явный пенальти после падение Эдуарда Соболя в штрафной соперника.
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после игры жестко раздал судьям: «Не понимаю, почему не назначили пенальти за фол на Соболе. Наверно, арбитры VAR пошли за Кока-Колой!»
Напомним, в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде разошелся миром с «Шарлеруа» (1:1). Пропустив в начале игры, хозяева поля отыгрались на 90-й минуте.
🧐 | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. 👀#CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Шамар Николсон (Шарлеруа).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
Источник — Sport.ua
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