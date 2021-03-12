Соболь выйдет в основе Брюгге на гостевой матч против Шарлеруа

Перенесенный поединок чемпионата Бельгии начнется 12 марта в 21:45

  • 12.03.2021 21:10
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
Соболь выйдет в основе Брюгге на гостевой матч против Шарлеруа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 марта, в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» играет на выезде против «Шарлеруа».

Начало поединка – 12 марта в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы.

В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:21
    0
    Удачи!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:21
    0
    Удачи!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности