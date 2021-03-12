Соболь выйдет в основе Брюгге на гостевой матч против Шарлеруа

Сегодня, 12 марта, в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» играет на выезде против «Шарлеруа».
Начало поединка – 12 марта в 21:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы.
В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.
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Источник — Sport.ua
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