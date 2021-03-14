Александрия – Олимпик. Шаран против Калитвинцева. Стартовые составы команд

Поединок 18-го тура УПЛ в Александрии начнется 14 марта в 19:30

  • 14.03.2021 19:08
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Александрия – Олимпик. Шаран против Калитвинцева. Стартовые составы команд
© ФК Александрия. Владимир Шаран

14 марта в Александрии на КСК «Ника» проходит матч 18-го тура УПЛ.

Играют «Александрия» и «Олимпик» Донецк, начало матча – в 19:30. Тренеры команд Владимир Шаран и Юрий Калитвинцев назвали по 11 игроков основы на игру.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Александрия»: Панькив, Третьяков, Лучкевич, Ситало, Пашаев, Гречишкин, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра, Устименко.

Запас: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Калюжный, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Новиков.

«Олимпик»: Бетим, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга, Таллес, Нкенг.

Запас: Чекотун, Снурницин, Векляк, Хамелюк, Чогадзе, Каргбо. 

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Источник — Sport.ua

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