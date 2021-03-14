Остап МАРКЕВИЧ: «Игра с Колосом была равной»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал поражение «Колосу» (1:4)

  • 14.03.2021 17:54
  • 451 просмотр
  • 6 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Игра с Колосом была равной»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» считает, что счет матча с «Колосом» (1:4) не соответствует тому, как развивались события на поле.

«Не могу сказать, что это был провальный матч, как могло показаться, глядя на итоговый счет. На мой взгляд, игра была равной. Но сказался опыт игроков «Колоса» в завершающей фазе атак. Хорошая игра, хороший футбол. Да, были ошибки с нашей стороны.

Я уже неоднократно говорил, у нас есть талант, но, к сожалению, еще не очень крепкая психология. Будем работать над этим. Как раз в таких ситуациях и формируется настоящий характер — в такой неудачный период в жизни нужно собраться в крепкий кулак и продолжать идти вперед с высоко поднятой головой. Именно это есть самый важный момент в становлении молодых футболистов. В будущее мы смотрим с оптимизмом.

Возможно, мы где-то приучили наших болельщиков к тому, что, играя на выезде, мы набираем очки. Но все-таки очень сложно за один сезон создать команду  — я об этом неоднократно говорил. В прошлом году клуб сделал шаг в сторону обновления и омоложения команды. Но футболисты очень молоды и им нужен опыт и время. Время тренировочной работы и игровое время», - сказал Маркевич.

После 18-ти туров в активе «Мариуполя» 17 очков и 10-е место в турнирной таблице.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 14.03.2021 19:10
    0
    Так можно говорить когда 1-2 2-3 но не когда 1-4.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 14.03.2021 19:02
    +1
    Игра была ровна - играли 2 .овна!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.03.2021 18:47
    0
    Каждое вью у Маркевича такое) какая блин равная с таким счётом, ладно бы 1-2 было
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    Yevgeniy Kravchenko
      Yevgeniy Kravchenko, 14.03.2021 18:40
    +1
    Совсем чуть чуть до победы не хватило.
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    Batya
    online
      Batya, 14.03.2021 18:20
    +1
    Ймовірно Марек піде з Маріка
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.03.2021 18:17
    +1
    Хи-хи. Могли еще несколько голов пропустить, но Колос простил будку.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 14.03.2021 19:02
    +1
    Игра была ровна - играли 2 .овна!
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 14.03.2021 18:40
    +1
    Совсем чуть чуть до победы не хватило.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 14.03.2021 18:20
    +1
    Ймовірно Марек піде з Маріка
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.03.2021 18:17
    +1
    Хи-хи. Могли еще несколько голов пропустить, но Колос простил будку.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 14.03.2021 19:10
    0
    Так можно говорить когда 1-2 2-3 но не когда 1-4.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.03.2021 18:47
    0
    Каждое вью у Маркевича такое) какая блин равная с таким счётом, ладно бы 1-2 было
    Ссылка
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