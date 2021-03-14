Владимир ПЯТЕНКО: «У Мариуполя нет лидера»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (4:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

«Колос» — команда поопытнее, футболисты также более опытные. Мы говорили, что для «Мариуполя» молодые футболисты — это плюс, это скорость, быстрота, самоотдача, но молодость — это нестабильность. У «Мариуполя» нет лидера, который может повести за собой команду», — считает Пятенко.