Владимир ПЯТЕНКО: «У Мариуполя нет лидера»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (4:1) в поединке 18-го тура УПЛ.
«Колос» — команда поопытнее, футболисты также более опытные. Мы говорили, что для «Мариуполя» молодые футболисты — это плюс, это скорость, быстрота, самоотдача, но молодость — это нестабильность. У «Мариуполя» нет лидера, который может повести за собой команду», — считает Пятенко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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