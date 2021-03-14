Остап МАРКЕВИЧ: «Был не день Мариуполя. Уже хочется сыграть на своем поле»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 14.03.2021 17:11
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Остап МАРКЕВИЧ: «Был не день Мариуполя. Уже хочется сыграть на своем поле»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 1:4 в матче УПЛ против «Колоса».

«Возможно, приучили болельщиков, что даем бой любому сопернику. Где-то так и есть, много очков взяли на выезде. У команды есть талантливые игроки, но нет крепкой психологии. Я где-то готовил болельщиков, что за сезон ничего не будет. Клуб пошел на вынужденный шаг омоложения состава».

«Я бы не сказал, что проиграли по всем статьям. Был не наш день, а команде нужно время. Нам бы хотелось уже иметь оптимальный состав и все-таки сыграть дома», - сказал Маркевич.

«Мариуполь» из-за замены газона на стадионе домашние матчи проводит на выезде.

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Источник — Футбол 1/2/3

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