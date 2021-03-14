ФОТО. Свитолина снялась в откровенной фотосессии

Украинская теннисистка позировала без бюстгальтера

  • 14.03.2021 15:57
  • 3251 просмотр
  • 10 комментариев
ФОТО. Свитолина снялась в откровенной фотосессии
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в откровенной фотосессии во время своего недавнего визита в Киев, включая снимки без бюстгальтера.

Ранее Свитолина объявила о паузе в отношениях с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 14.03.2021 17:03
    0
    Дуже гарно і стильно!!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.03.2021 16:53
    +1
    Девочка в гольфе и пальто, ну прям вульгарщина, откровение еще какое )))
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 14.03.2021 16:41
    +3
    Не тенісом одним... Така ж людина, як усі... Жінка, яка хоче бути жаданою, коханою...
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 14.03.2021 16:38
    -2
    Ну хоть надо же на себя как то обратить внимание,с теннисом же не получается...
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 14.03.2021 16:33
    +4
    Я бы не сказал что это откровенная фотосессия Походу, автор не видел откровенных фотосессий.
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 14.03.2021 16:27
    +3
    Глаза грустные (((
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.03.2021 16:22
    -11
    Дуже своєчасне рішення - зав'язати з тенісом. Її з задоволенням візьмут в фірму, яка займається ескортом VIP персон... Буде заробляти дуже великі грошщі, більше чім за програш в 1 чи 2 колі змагань. Упіхів їй на новій роботі, держим пальці за неї...
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 14.03.2021 16:20
    +1
    Після чорнобрового, закидає вудку наживця...який там зараз теніс.
    Ссылка
    Герман Чит- Оглы
    online
      Герман Чит- Оглы, 14.03.2021 16:20
    -1
    На теннис времени нет.....
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 14.03.2021 16:16
    -9
    Сисилина
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.03.2021 16:33
    +4
    Я бы не сказал что это откровенная фотосессия Походу, автор не видел откровенных фотосессий.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 14.03.2021 16:41
    +3
    Не тенісом одним... Така ж людина, як усі... Жінка, яка хоче бути жаданою, коханою...
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 14.03.2021 16:27
    +3
    Глаза грустные (((
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.03.2021 16:53
    +1
    Девочка в гольфе и пальто, ну прям вульгарщина, откровение еще какое )))
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 14.03.2021 16:20
    +1
    Після чорнобрового, закидає вудку наживця...який там зараз теніс.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 14.03.2021 17:03
    0
    Дуже гарно і стильно!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности