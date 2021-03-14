ФОТО. Свитолина снялась в откровенной фотосессии

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в откровенной фотосессии во время своего недавнего визита в Киев, включая снимки без бюстгальтера.
Ранее Свитолина объявила о паузе в отношениях с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
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Источник — Instagram
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